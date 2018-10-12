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Piyasada Brunson totosu

Türkiye'de de ABD'de de herkesin gözü bugünkü papaz davasında...



Terör örgütleri FETÖ ve PKK casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sonra sağlık gerekçeleri gösterilerek ev hapsine alınan rahip Andrew Craig Brunson bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor.



Serbest mi kalacak yoksa tutukluluğu devam mı edecek?



Karar öncesinde dün piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakimdi. Dolar 5.95 TL'ye kadar geriledi, borsada endeks 95 bini zorladı. Piyasa profesyonelleri gün boyu Brunson toto oynadı.



Bankacılara soruyorsun. "Yüzde 75 bırakılır, yüzde 25 tutukluluğu devam eder" diyor. Borsacılara soruyorsun.

Yüzde 50-50 şans veriyor...

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