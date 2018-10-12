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Piyasada totosu

Sabah yazarı bugünkü yazısında Rahip davasının piyasalara etkisinin ne olacağını ele aldı. Güngör, bankacı ve borsacıların, Brunson'un serbest bırakılıp bırakılmayacağı üzerine adeta bir toto tahmini yaptıklarına ve oran verdiklerine dikkat çekerken, Piyasanın yönünü belirleyecek tek meselenin papaz meselesi olmadığının altını çizdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 10:24
Piyasada Brunson totosu

İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISI!

Piyasada Brunson totosu

Türkiye'de de ABD'de de herkesin gözü bugünkü papaz davasında...

Terör örgütleri ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sonra sağlık gerekçeleri gösterilerek ev hapsine alınan rahip Andrew Craig bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor.

Serbest mi kalacak yoksa tutukluluğu devam mı edecek?

Karar öncesinde dün piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakimdi. Dolar 5.95 TL'ye kadar geriledi, borsada endeks 95 bini zorladı. Piyasa profesyonelleri gün boyu Brunson toto oynadı.

Bankacılara soruyorsun. "Yüzde 75 bırakılır, yüzde 25 tutukluluğu devam eder" diyor. Borsacılara soruyorsun.
Yüzde 50-50 şans veriyor...

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Piyasada Brunson totosu
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