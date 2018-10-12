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: Bakan 'tan G-20 paylaşımı

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:15
Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan G-20 paylaşımı

"Bali'de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti" diyen Albayrak açıklamasında, "ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile birebir gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Programımızı ve küresel yatırımcının ülkemize olan güvenini artıracak politikalarımızı paylaştık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, "Bali'de Bankalar Birliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, bankacılık sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımları paylaştık." dedi.

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Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan G-20 paylaşımı
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