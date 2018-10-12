HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Ziraat Bankası'ndan 'inceleme' iddialarına yalanlama!

'ndan 'inceleme' iddialarına yalanlama!

Maliye Bakanlığı'nın 'nın Almanya'daki şubeleri için inceleme başlattığı yönündeki iddialara Ziraat Bankası'ndan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 15:35
Ziraat Bankası'ndan 'inceleme' iddialarına yalanlama!

Maliye Bakanlığı'nın 'nın Almanya'daki şubeleri için inceleme başlattığı yönündeki iddialara Ziraat Bankası'ndan cevap geldi.

Ziraat Bankası, Almanya Maliye Bakanlığı'nın bazı kişiler hakkında başlattığı vergi incelemesi kapsamında, Almanya'da bulunan Ziraat iştiraki kanalıyla, bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda belge ve bilgi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Ziraat Bank International'ın tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme söz konusu değildir denildi.

Ziraat Bankası 'inceleme' iddialarını yalanladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası'ndan 'inceleme' iddialarına yalanlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN