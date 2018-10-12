Ziraat Bankası'ndan 'inceleme' iddialarına yalanlama!

Almanya Maliye Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'nın Almanya'daki şubeleri için inceleme başlattığı yönündeki iddialara Ziraat Bankası'ndan cevap geldi.

Ziraat Bankası, Almanya Maliye Bakanlığı'nın bazı kişiler hakkında başlattığı vergi incelemesi kapsamında, Almanya'da bulunan Ziraat iştiraki Ziraat Bank International kanalıyla, bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda belge ve bilgi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Ziraat Bank International'ın tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme söz konusu değildir denildi.

Ziraat Bankası 'inceleme' iddialarını yalanladı!