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Bakan : Görevi Türkiye olarak devraldık

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı resmi Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 09:21
Bakan Berat Albayrak: Görevi Türkiye olarak devraldık

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı , resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum." dedi.

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Bakan Berat Albayrak: Görevi Türkiye olarak devraldık
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