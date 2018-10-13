Başkan Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri hakkında flaş açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan CHP'nin İş Bankasındaki hissesine ilişkin, "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız. Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarına da değinen Erdoğan, "Merak ediyorum, hani Kılıçdaroğlu'na davalar açtım ya, kazandığım davalarda acaba ödenen paraları Kılıçdaroğlu kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödüyor? Bunu da merak ediyorum ve açıklamaya davet ediyorum." dedi.

CHP'nin seçmeni nezdinde itibarının kalmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya politikalarını ve üsluplarını değiştirecek ya da siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklar." diye konuştu.