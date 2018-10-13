HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Başkan Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri hakkında flaş açıklama!

Başkan Erdoğan'dan 'nin hisseleri hakkında flaş açıklama!

Başkan , 'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 'nde konuştu. Erdoğan 'nin ndaki hissesine ilişkin, "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız. Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:56
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri hakkında flaş açıklama!

Başkan , 'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 'nde konuştu.

Erdoğan 'nin ndaki hissesine ilişkin, "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız. Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarına da değinen Erdoğan, "Merak ediyorum, hani Kılıçdaroğlu'na davalar açtım ya, kazandığım davalarda acaba ödenen paraları Kılıçdaroğlu kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödüyor? Bunu da merak ediyorum ve açıklamaya davet ediyorum." dedi.

CHP'nin seçmeni nezdinde itibarının kalmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya politikalarını ve üsluplarını değiştirecek ya da siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklar." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri hakkında flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN