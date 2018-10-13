Katar'a ihracatta yeni hedef 1 milyar dolar!

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar, ihtiyaç duyduğu birçok şeyi Türkiye'den karşılıyor. 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen, ambargo sürecinde dostluk elini uzatan ülkelerin davetli olduğu 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye 26 firma ile katıldı.

Türkiye ile Katar arasında kısa süre önce serbest ticaret anlaşması imzalandığını ve 'Katar Uluslararası Ürün Fuarı' öncesinde iki ülke merkez bankalarının para takas anlaşması yaptığını da hatırlatan Celep, "İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. Katar, 3 milyonluk bir ülke olmakla birlikte ithalatı yoğun bir ülke. Katar'a, gıda, sanayi ürünleri başta olmak üzere bu yıl 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konuma geldik. Türkiye'nin yıllık 1 milyar dolar ihracat yaptığı ülkeler listesine Katar'ı da ekleyeceğiz. 'Uluslararası Ürün Fuarı' bizleri bu hedefe taşıyan organizasyonlar biri olacak" dedi.

Katar'la ilişkilerin her alanda hızlı bir gelişme gösterdiğini belirten Celep, "İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın bir işbirliği ve eşgüdüm bulunuyor. İhracatımızdaki yüzde 85'lik artış yanında, müteahhitlik firmalarımızın Katar'da aktif olmaları gurur verici. Katar, 2022 Dünya Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Yeni yatırımlar yapacaklar, burada Türk müteahhitlerini yeni fırsatlar bekliyor. Bunun tüm sektörlere yansıması umudunu taşıyoruz" diye konuştu.

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Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise; Katar'a 5 Haziran 2017 tarihinde başlayan ambargo sonrasında ilk dostluk elinin İzmir'den uzatıldığını, 6 Haziran'dan itibaren hava kargo uçakları ile gıda sevkiyatı yapıldığını söyledi. Katarlılarda bu nedenle Türkiye'ye yönelik sevginin tavan yapmış durumda olduğunu kaydetti.

Abluka kararı sonrası bir aylık dönemde İzmir'den Katar'a 60 hava kargo uçağı ve bir gemi dolusu gıda malzemesinin gönderildiği bilgisini veren Girit, "Katar'a İzmir'den yumurta, tavuk eti, balık, süt ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri gönderdik. Katar'a uzattığımız dostluk eli karşılıksız kalmadı. 2016 yılında 421 milyon dolar olan ihracatımız, 2017 yılı sonunda yüzde 50 artışla 630 milyon dolara çıktı. 2018 yılı sonunda ise; Katar'a ihracatımızın 1 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Daha da önemlisi 2018 yılında Türkiye, ekonomik darboğaza girmişken en büyük yabancı yatırım Katar'dan geldi. Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım kararını açıkladı. İki ülke karşılıklı olarak samimiyetini gösterdi. 2022 Dünya Futbol Şampiyonası sürecinde tercihlerinin Türk ürünleri olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Katar'daki 'Uluslararası Ürün Fuarı'nda Türkiye'yi en üst düzeyde Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur temsil etti. Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ve Katar Çevre Bakanı Ahmed Amer Al Humaidi ile birlikte fuarı ve Türk stantlarını ziyaret eden Batur, Türkiye - Katar İş Forumu'na da katıldı.Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşci'de Ticaret Bakan Yardımcısı Batur'a eşlik etti.

Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuşan Batur, iki ülkenin ekonomik ilişkisinin yanı sıra dostluğumuzun çok önemli olduğunu ve 2018 yılında yakaladığımız ivmeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını, kazan-kazan ilkesiyle hareket edildiğini ifade etti.