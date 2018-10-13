YEP ekonomiye güveni artıracak

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için Bali'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Albayrak, "Bali'de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti" dedi.



BANKACILARLA GÖRÜŞTÜ

Albayrak açıklamasında, "ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve banka temsilcileriyle birebir gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Programımızı (YEP) ve küresel yatırımcının ülkemize olan güvenini artıracak politikalarımızı paylaştık" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, "Bali'de Bankalar Birliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, bankacılık sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımları paylaştık" dedi.



BANKALAR BİRLİĞİ RESEPSİYON VERDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası bankacılara Bali'de resepsiyon verdi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, birçok ülkeden merkez bankası başkanı ve bankacılar katıldı.

TBB Başkanı Aydın, ekonomi politikalarına yön veren hükümet yetkilileri, merkez bankası başkanları ve finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Aydın, bankacılarla küresel ekonomi ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldukları toplantıların; ilişkileri geliştirmek, yeni işbirlikleri oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmeler; Türkiye'nin ekonomik performansı, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunmamızı sağladı" ifadesini kullandı.



ÇETİNKAYA: FİYAT İSTİKRARI İÇİN TÜM ARAÇLARI KULLANIRIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum yaptı. Çetinkaya, cari işlemler açığının daralmaya devam edeceğini kaydetti. Çetinkaya, sunumunda, küresel büyümenin yılın ilk yarısında güçlü kaldığını ve küresel para politikası normalleşmesinin sürmesinin beklendiğini söyledi. Murat Çetinkaya, son verilerin ekonomik faaliyette yavaşlamayı işaret ettiğini ve bunun iç talep kaynaklı olduğunu belirtirken, fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma uygulandığını anlattı.

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