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ABD firmalarından 'ye milyarlarca dolarlık yatırım

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Akat, "Duyumunu aldığım ve bildiğim en az 15 tane holding seviyesinde ABD firması, 'ye yüz milyarlarca dolar yatırım yapacak." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 15:08
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması sonrası -ABD ticari ilişkilerinin yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde geçmişte ciddi bir ivme bulunduğunu anımsatan Akat, şu an Türkiye'de çok sayıda yatırımcı Amerikan firması bulunduğunu hatırlattı. Mevcut yatırımcı firmaların Türk pazarı içinde imalatçı iç pazara yönelik, hem de ihracatçı olduğuna dikkati çeken Akat, şu bilgileri verdi:

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ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
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