ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması sonrası Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde geçmişte ciddi bir ivme bulunduğunu anımsatan Akat, şu an Türkiye'de çok sayıda yatırımcı Amerikan firması bulunduğunu hatırlattı. Mevcut yatırımcı firmaların Türk pazarı içinde imalatçı iç pazara yönelik, hem de ihracatçı olduğuna dikkati çeken Akat, şu bilgileri verdi: