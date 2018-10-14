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Japon devinden 600 milyon dolarlık yatırım

devi Japon HIS Global, Dorak Holding ortaklığında Türkiye’ye 600 milyon dolarlık otel yatırımı yapacak. Türkiye’deki fırsatları kovalayan HIS, yatırımını 1 milyar dolara kadar çıkaracak

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Japon devinden 600 milyon dolarlık yatırım
Aleyhte yürütülen tüm algı operasyonları ve ekonomik saldırılara rağmen, Türkiye güçlü finansal yapısıyla yatırımcının gözdesi olamaya devam ediyor. 16 binin üzerinde çalışanı, 6 milyar dolara yaklaşan cirosuyla dünyanın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Japon Highest International Standarts (HIS), Türkiye'ye yatırıma geliyor. Dorak Holding ortaklığında Türkiye'ye giren grup, İstanbul, Antalya, , , ve Kapadokya'da olmak üzere toplam 600 milyon dolarlık otel yatırımı yapacak.

İKİ OTELE ORTAK OLDU
Havayolu sektöründe de Asia Atlantic Airlines (AAA) Havayolları'nın işletmecilerinden olan HIS, 29 Ekim'de açılacak olan Yeni Havalimanı ile görüşmelerini sürdürürken 2020'den itibaren Türkiye'ye tarifeli seferleri başlatmayı planlıyor.
Dorak Holding'in patronu Ahmet Serdar Körükçü, HIS grup ile uzun yıllardır işbirliği yaptıklarını ve bunu yatırım ortaklığına dönüştüreceklerini söyledi. Grubun ilk yatırımını üç ay önce gerçekleştirdiğini anlatan Körükçü, "Hilton Pamukkale'ye 50, Marriott Hotel Kapadokya'ya 50 olmak üzere toplam 100 milyon dolar yatırımla otellerimize ortak oldular. Her iki otelde de yüzde 51 hisse onların" dedi.

DOĞUŞ'UN HYATT'INA TALİP
HIS ile İstanbul, , Bodrum ve Marmaris'te de otel yatırımı planladıklarını anlatan Körükçü, "Doğuş Grubu'nun Taksim'deki Grand Hyatt ile Nişantaşı'ndaki Park Hyatt otellerine talip olduk. İki otel için 170 milyon dolar teklif verdik. Görüşmelerimizin son aşamasına geldik" diye konuştu.

YATIRIM MİKTARI ARTABİLİR
Antalya Serik'te yer alan ve geçtiğimiz ay yapılan ihale sonucu Fibabanka tarafından alınan 5 yıldızlı Vera Mare Resort Otel'ine de talip olduklarını anlatan Körükçü, bankayla görüşmelerinin son aşamasına geldiklerini kaydetti. Bodrum ve Marmaris'te otel arayışlarının devam ettiğini anlatan Körükçü, şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda çok iyi bir yatırım iklimi var. HIS'ın ülkemize güveni oldukça yüksek. Yatırım miktarını 1 milyar dolara kadar çıkarabileceklerini söylediler."

DÜNYADAKİ İLK ROBOT OTELİN SAHİBİ
Ana faaliyet alanı olan HIS Global'in dünyanın farklı ülkelerinde 520'yi aşkın ofisi bulunuyor. Otel yatırımları da bulunan grup, dünyanın ilk robot oteli olan Nagazaki'deki Hen-na Hotel'in de sahibi. Finans, enerji ve havayolu sektöründe de faaliyet gösteren Japon dev, Baiyoke Grup ortaklığında AAA Havayolları'nı işletiyor.
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Japon devinden 600 milyon dolarlık yatırım
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