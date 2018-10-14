Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Yarından itibaren başlıyor...

Bekir Pakdemirli, "Toprak mahsülleri ofisi 15 Ekim'den itibaren mısır alımlarına başlayacak. Mısır fiyatı ton başına yüzde 25 artışla 950 tl olarak belirlendi. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üreticilerin hesabına aktarılacak." dedi.

Pakdemirli şunları söyledi:

"Mısır fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere mısır alımlarına başlayacaktır: 2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatı; 2018 yılında %25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabileceklerdir. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üreticimizin hesaplarına aktarılacaktır. TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı mısır alımlarının ülkemize ve mısır üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."