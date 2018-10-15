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nda son durum!

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 229,7 lira seviyelerinde dengelendi. 230 lira, 377 lira ve 1.536 liradan işlem görüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:37
Altın fiyatlarında son durum!

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 230 lira seviyesinden tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 229,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 377 lira, da 1.536 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 1.228 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlayacağı beklentisinin dolar kurunun gerilemesine neden olduğunu belirtti.

Dolar kurunda bu hafta tepki alımları gelebileceğini tahmin eden Memiş, "Bu hafta tepki alımlarıyla birlikte altının gram fiyatında toparlanma görebiliriz. Gram altının bugün 225-233,8 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." dedi.

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Altın fiyatlarında son durum!
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