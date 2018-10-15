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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada 5,8720 liradan, 6,7870 liradan haftaya başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:36
İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada 5,8720 liradan, 6,7870 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8700 liradan alınan dolar 5,8720 liradan satılıyor. 6,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7870 lira olarak belirlendi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,9320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8510 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,84105,8420
Avro6,75106,7520
Sterlin7,63707,6760
ANKARA
ABD Doları5,79005,8700
Avro6,69006,7900
Sterlin7,51707,7630
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İşte serbest piyasada döviz fiyatları!
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