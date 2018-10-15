İşte serbest piyasada döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8720 liradan, avro 6,7870 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8700 liradan alınan dolar 5,8720 liradan satılıyor. 6,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7870 lira olarak belirlendi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,9320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8510 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8410 5,8420 Avro 6,7510 6,7520 Sterlin 7,6370 7,6760 ANKARA ABD Doları 5,7900 5,8700 Avro 6,6900 6,7900 Sterlin 7,5170 7,7630