Altın fiyatlarında son durum!

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 228,3 lira seviyesinden tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 229,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.530 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.226 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan düşüşlerin, altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu söyledi.

Gram altında 227 liranın güçlü destek seviyesi olduğunu bildiren Memiş, "Teknik olarak altının gram fiyatında 227 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 225 ve 222 liraya kadar sürebilir. Yükselişlerde ise 232 lira ve devamında 237 lira seviyesini takip edeceğiz." dedi.

Memiş, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişeleri, Çin yuanında yaşanan değer kayıpları ve Asya borsalarındaki satışların güvenilir liman olarak altının tercih edilmesine neden olduğunu belirterek, "Dolar endeksinde yaşanan düşüşler, altının ons fiyatındaki yükselişlerde etkili oldu. Altın talebinin artmasıyla altının ons fiyatı dün 1.233 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altında 1.245 doların direnç, 1.217 doların destek olarak takip edileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.