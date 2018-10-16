E-Ticaret'ten sonra S-Ticaret de çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyanın gelişmesi günlük hayatın her alanında farklılık yaratıyor.

Artık alışverişlerin bir kısmı da bu mecradan gerçekleştiriliyor.

S-Ticaret çığ gibi büyüyor! Sosyal ağlar mağazaya dönüştü...

50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI!

2 milyar kullanıcıya sahip Facebook, 1,5 milyak kullanıcının olduğu YouTube, ve 800 milyon üyenin yer aldığı instagram, aynı zamanda birçok markanın da mağazası konumuna geldi.

Dünyada S-Ticaret olarak adlandırılan sosyal ticaret, 2011'de 5 milyar dolar hacme sahipken, 2016'da bu rakam 50 milyar dolara yükseldi.

Önümüzdeki 3 yılda bu rakamın üçe katlanarak 160 milyar doları aşması bekleniyor.