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çığ gibi büyüyor! Sosyal ağlar mağazaya dönüştü...

'ten sonra de çığ gibi büyüyor. Dünyada S-Ticaret olarak adlandırılan , 2011'de 5 milyar dolar hacme sahipken, 2016'da bu rakam 50 milyar dolara yükseldi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 15:51
S-Ticaret çığ gibi büyüyor! Sosyal ağlar mağazaya dönüştü...

'ten sonra de çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyanın gelişmesi günlük hayatın her alanında farklılık yaratıyor.

Artık alışverişlerin bir kısmı da bu mecradan gerçekleştiriliyor.

S-Ticaret çığ gibi büyüyor! Sosyal ağlar mağazaya dönüştü...

50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI!

2 milyar kullanıcıya sahip Facebook, 1,5 milyak kullanıcının olduğu YouTube, ve 800 milyon üyenin yer aldığı instagram, aynı zamanda birçok markanın da mağazası konumuna geldi.

Dünyada S-Ticaret olarak adlandırılan , 2011'de 5 milyar dolar hacme sahipken, 2016'da bu rakam 50 milyar dolara yükseldi.

Önümüzdeki 3 yılda bu rakamın üçe katlanarak 160 milyar doları aşması bekleniyor.

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S-Ticaret çığ gibi büyüyor! Sosyal ağlar mağazaya dönüştü...
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