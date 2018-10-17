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Başkan Erdoğan: İki bankamız 'da şube açacak!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dodon ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ve ası'nın Moldova'da şube açacağını belirtti

Giriş Tarihi: 17.10.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 17:44
Başkan Erdoğan: İki bankamız Moldova'da şube açacak!

Başkan , özel uçak "ANA" ile saat 12.15'te 'nın başkenti Kişinev'e geldi.

Erdoğan burada mevkidaşı İgor Dodon ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Dodon ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ve ası'nın Moldova'da şube açacağını belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması;

Ziraat Bankası ve Halkbankası elemanlarını buraya göndermek suretiyle burada bir çalışma yaptılar. En kısa süre içinde bu bankalardan biri veya ikisi burada şubelerini açacaklar. Moldova halkını finans olarak rahatlatmış olacaklar.

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Başkan Erdoğan: İki bankamız Moldova'da şube açacak!
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