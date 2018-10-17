Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon tutarı son 5 yılın zirvesine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu, 2017 yılı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporunu açıkladı.

BES'te fon tutarı son 5 yılın zirvesinde!

Bireysel Emeklilikte fon tutarı, katılımcılara sağlanan devlet desteğiyle birlikte 77.7 milyar TL'ye ulaştı.

Fon tutarının gayrisafi yurtiçi milli hasılaya oranı ise yüzde 2,5'e yükselerek son 5 yılın zirvesine ulaştı.

Sigorta sektöründe geçen yıl 46,6 milyar liralık prim üretildi. Bu primin karşılığında da sigortalara 107.7 milyon TL teminat verildi.