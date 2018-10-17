Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü...

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden dolar/TL, dün analistlerin destek olarak niteledikleri 5,67'nin altına geriledi.
Dün 5,6633 ile 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,6875'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 5,6850 seviyesinden alıcı buluyor.
Avro/TL ve sterlin/TL'de bankalararası piyasalarda sırasıyla son 2 ayın en düşük seviyeleri olan 6,5515'i ve 7,4692'yi gördü.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1564, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,15 seviyesinde bulunuyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,6830
|5,6840
|Avro
|6,5760
|6,5770
|Sterlin
|7,4900
7,5090
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6400
|5,7100
|Avro
|6,5100
|6,5900
|Sterlin
|7,3180
|7,5500
ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve AB liderler zirvesinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67 desteğinin kırılması durumunda 5,50-5,55 bandının gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.