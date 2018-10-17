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da düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü...

fiyatlarında düşüş sürüyor. 5,70 liranın altını gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 5,6720 liradan, 6,5550 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,70'in altında dengelendi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:00
Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü...

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden /TL, dün analistlerin destek olarak niteledikleri 5,67'nin altına geriledi.

Dün 5,6633 ile 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,6875'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 5,6850 seviyesinden alıcı buluyor.

/TL ve sterlin/TL'de bankalararası piyasalarda sırasıyla son 2 ayın en düşük seviyeleri olan 6,5515'i ve 7,4692'yi gördü.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1564, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,15 seviyesinde bulunuyor.

İşte dünyada kullanılan kağıt paralar!

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,68305,6840
Avro6,57606,5770
Sterlin7,4900

7,5090

ANKARA
ABD Doları5,64005,7100
Avro6,51006,5900
Sterlin7,31807,5500

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve AB liderler zirvesinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67 desteğinin kırılması durumunda 5,50-5,55 bandının gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü...
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