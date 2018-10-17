Kira sözleşmelerini TL’ye çevirmeye ceza verilecek!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınan karar kapsamında döviz üzerinden imzalanan kiraları TL'ye çevirmeyenlere 52 bin 600 TL'ye kadar para cezası verilecek.

Söz konusu kararnameyle Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenledikleri bazı sözleşmelerde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu kılındı. Bu zorunluluğa uymayanlar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un 3. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezalandırılacak.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a göre; Cumhurbaşkanı'nın bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket edenler "Kabahat Suçu" işlemiş olmaktadır. Suçu işleyen kişi, 3.000 Türk Lirası'ndan 25.000 Türk Lirası'na kadar (2018 güncel rakamı 6.300 TL'den 52.600 TL'ye kadar) idari para cezası üe cezalandırılır. Hüküm olunacak idari para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için; 6183 Sayılı Kanun'a göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca gecikme faizinin hesaplanmasında, ay kesirleri dikkate alınmayacaktır. Aynı suçun ikinci kez işlenmesi durumunda cezalar iki kat olarak uygulanacaktır.

Sözleşmesini TL'ye çevirmeyene para cezası!

AVM'LERDE DENETİM YAPILACAK

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Mali Sektör ile İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, söz konusu kabahat eylemi ve suçuna ilişkin raporlar ile beraber, suçun işlendiği Cumhuriyet Baş Savcılığı İdari Yaptırım Bürosu'na konuyu ihbar edecek.

Bunun sonucunda da Savcılığın, "İdari Para Cezası Verme Kararı" üzerine kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilebilir. Yükümlülüğe aykırı hareket etmek nedeniyle kabahat suçu ve idari para cezası kesinleşen kişi ve kurumlara, söz konusu idari para cezaları vergi daireleri tarafından tebliğ edilecek ve tahsil yoluna gidilecektir.