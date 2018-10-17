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19 Ekim'de açılıyor!

İzmir Aliağa’da ’ın 6.3 milyar dolarlık yatırım değeriyle gerçekleştirdiği , üretim faaliyetine 19 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılış töreni ile başlıyor.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 14:01
STAR Rafineri 19 Ekim'de açılıyor!

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran , 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu'nun katılımının beklendiği törenle hizmete açılacak.

Star Rafineri Cuma günü açılıyor!


PETKİM tesislerin yanında 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temellerini atıp inşaatına başlanan, 2 bin 860 dönüme yayılan, üç iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip Star Rafineri, yaklaşık 6,3 milyar dolara mal oldu. Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, açıldıktan sonra doğrudan bin 100 kişiyi istihdam edecek.

Yapımı 7 yıl sürdü... 6.3 milyar dolarlık yatırımda heyecanlandıran gelişme!

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STAR Rafineri 19 Ekim'de açılıyor!
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