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60 yıl sonra Ankara-Roma direkt uçuşlarını başlatıyor

Türk Hava Yolları, Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:19
THY 60 yıl sonra Ankara-Roma direkt uçuşlarını başlatıyor

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile yapan THY, 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasında yeniden sefer düzenliyor.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Ankara-Roma seferleri, 7 2019 itibarıyla haftada 2 frekans (pazartesi-perşembe) karşılıklı olarak planlanıyor. Sefere ait biletler satışa sunuldu. THY, (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, , Katanya ve Bari, 'ndan (SAW) ise Roma ve Milano noktaları olmak üzere İtalya'da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştiriyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

İlker Aycı THY'nin planlarını anlattı

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THY 60 yıl sonra Ankara-Roma direkt uçuşlarını başlatıyor
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