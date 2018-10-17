Türk savunma sanayii ihracatta atağa kalktı!

Denizde İkmal Gemisi için Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde düzenlenen teslim törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.

Türk savunma sanayisi ihracatta atağa kalktı

Törenin ardından açıklama yapan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin (PNFT) savuma sanayimiz acısından birkaç yönden önemi olduğunu söyleyerek, "Bu gemi Türkiye'de yapılan mühendislik birikiminin kardeş bir ülkeye ihracı oldu. Çünkü gemi burada, Pakistan'da Karaçi de inşa edildi ama Türkiye'nin mühendislik desteği, gücü ve tasarımıyla gelindi buraya. Yerel güçler kullanıldı. Dost ve kardeş bir ülkeye bir anlamda fikir ihracı ve birlikte iş yapmanın tadına varmak onu hayata geçirmek ile ilgili bir proje oldu. Maliyetler açısından da yine Pakistan açısından bizim açımızdan etkin bir maliyet modeli ortaya çıktı. Böylece bir anlamda kapı açtı" dedi.



Birçok anlamda ilkleri yaşatılıyor derken bu kapının açılmasıyla beraber Pakistan'a ihracatla ilgili bazı adımların da bunun arkasından geldiğini ifade eden Demir, "Bu geminin arkasından bir denizaltı modernizasyonu yine şirketimiz tarafından yapıldı. Daha sonra korvet ihracatımız gerçekleşti anlaşması imzalandı. Şu anda arkadaşlarımız bunun altyapısını konuşmak için burada bulunuyorlar. Sadece deniz platformları değil diğer anlamda işte helikopter ve diğer bazı silah ve mühimmat ile ilgili de ilişkilerin kapısını açtı" ifadelerini kullandı.