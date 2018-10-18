HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST'te son durum!

güne nasıl başladı? İşte BIST'te son durum!

'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 98.987,52 puandan başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:27
Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST'te son durum!

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,49 puan azalışla 98.987,52 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün döviz kurlarındaki değer kayıplarının etkisiyle 99.553,94 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 primle 98.991,01 puandan tamamladı.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden gelecek haber ve açıklamaların da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST'te son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN