Dolarda düşüş sürüyor!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6000 liradan, avro 6,4460 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde 5,5980 liradan alınan dolar 5,6000 liradan satılıyordu. 6,4440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4460 lira olarak belirlendi.

Gün ortasına gelindiğinde ise dolar 5,52'ye gerilerken, Euro ise 6,37'ye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5270 5,5280 Avro 6,3780 6,3790 Sterlin 7,2240 7,2600 ANKARA ABD Doları 5,4950 5,5550 Avro 6,3150 6,3950 Sterlin 7,1130 7,3520