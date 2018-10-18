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da düşüş sürüyor!

serbest piyasada bugün 5,6000 liradan, 6,4460 liradan güne başladı. Dolardaki aşağı yönlü seyir öğlen saatlerine kadar sürdü. Dolar gün ortasında 5,52'ye gerileyerek 5,60 seviyesinin altını gördü. ise 6,37'ye kadar düşerek 6,40 seviyesinin altını görmüş oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 13:29
Dolarda düşüş sürüyor!

serbest piyasada 5,6000 liradan, 6,4460 liradan güne başladı.

'da sabah saatlerinde 5,5980 liradan alınan dolar 5,6000 liradan satılıyordu. 6,4440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4460 lira olarak belirlendi.

Gün ortasına gelindiğinde ise dolar 5,52'ye gerilerken, ise 6,37'ye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,52705,5280
Avro6,37806,3790
Sterlin7,22407,2600
ANKARA
ABD Doları5,49505,5550
Avro6,31506,3950
Sterlin7,11307,3520
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Dolarda düşüş sürüyor!
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