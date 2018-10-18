Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

"İhracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz." diyen Yıldırım, "3 milyar dolara yakın projelere sağladığımız destek var. İlişkilerden olumlu sonuç almamız halinde portföyümüzde çalıştığımız ilave 10 milyar dolarlık proje bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, "2017'ye girerken 7 bin 700 ihracatçımızla çalışıyorduk. Önümüzdeki ay 10 bin 600'e ulaşmış olacağız." dedi.