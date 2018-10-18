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Türk Genel Müdürü Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

Türk Genel Müdürü Yıldırım, " kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz." dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 13:07
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

Türk Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

" kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz." diyen Yıldırım, "3 milyar dolara yakın projelere sağladığımız destek var. İlişkilerden olumlu sonuç almamız halinde portföyümüzde çalıştığımız ilave 10 milyar dolarlık proje bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, "2017'ye girerken 7 bin 700 ihracatçımızla çalışıyorduk. Önümüzdeki ay 10 bin 600'e ulaşmış olacağız." dedi.

Türk Eximbank'tan şube atağı

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Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
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