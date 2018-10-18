Türkiye'nin derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, fırın ve ocak ihracatı geçen yıl 2013'e göre yüzde 13,6 artarak 20 milyon 240 bin 904 adete yükseldi.

Söz konusu ürünlerin ihracatından elde edilen gelir aynı dönemde yüzde 5,7 artışla 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Beyaz eşya üretimi 5 yılda yüzde 30 arttı

Ürün grupları bazında bakıldığında en fazla ihracat, 6 milyon 55 bin 338 adetle çamaşır makinesi ve kurutucularda gerçekleşti.

Bunu, 5 milyon 747 bin 29 adetle buzdolabı ve derin dondurucular, 5 milyon 629 bin 274 adetle fırın ve ocaklar izledi.