TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik bugün İstanbul'da düzenlenen 2018 Brica İstanbul Zirvesi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bilecik, daha sonra A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın ekonomiye ilişkin açıkladığı hedefleri gerçekçi bulduklarını ifade eden Bilecik, bu hadefler gerçekleştiği taktirde ülkemizin yolunun son derece açık olacağını belirtti.

Bilecik ayrıca Çin ile ticari ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çin'in Türkiye yatırımlarının daha da artacağını belirten Bilecik, 21 trilyon doları aşan ticaret hacmiyle Çin'in çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Bilecik'in A Para ekranlarına verdiği röportajın tüm detaylarını haberimizin videosunda bulabilirsiniz;

TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten A Para'ya özel açıklamalar!