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Başkanı Bilecik'ten 'ya özel açıklamalar!

Başkanı , katıldığı '2018 Brica İstanbul Zirvesi'nde 'ya konuştu. Bakan Albayrak'ın açıkladığı hedefleri gerçekçi bulduklarını ifade eden Bilecik, bu hadefler gerçekleştiği taktirde ülkemizin yolunun son derece açık olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:56
TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten A Para'ya özel açıklamalar!

Başkanı bugün İstanbul'da düzenlenen 2018 Brica İstanbul Zirvesi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bilecik, daha sonra 'ya özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın ekonomiye ilişkin açıkladığı hedefleri gerçekçi bulduklarını ifade eden Bilecik, bu hadefler gerçekleştiği taktirde ülkemizin yolunun son derece açık olacağını belirtti.

Bilecik ayrıca ile ticari ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çin'in yatırımlarının daha da artacağını belirten Bilecik, 21 trilyon doları aşan ticaret hacmiyle Çin'in çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Bilecik'in A Para ekranlarına verdiği röportajın tüm detaylarını haberimizin videosunda bulabilirsiniz;

TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten A Para'ya özel açıklamalar!

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TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten A Para'ya özel açıklamalar!
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