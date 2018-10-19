İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bu yıl altıncısı düzenlenen istihdam fuarında A Para'ya konuştu.

Türkiye'deki iş gücü ve iş imkanlarına değinen Uzunkaya, "Türkiye'de çalışmak isteyene iş var" dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan A Para'ya özel açıklamalar!



İşveren ve iş arayanların buluşturulmasına imkan sağlayan fuarın önemin değinen Uzunkaya, 20 Ekim'de sona erecek olan fuara 50 binin üzerinde katılım beklediklerini ifade etti.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın A Para'ya özel açıklamalarının tüm detaylarını haberimizin videosunda bulabilirsiniz;