Yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefiyle çalışmalarını yürüten İŞKUR, Başkent Ankara'da 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi.

ANFA Altınpark Fuar Alanında 18-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen fuar, işverenler ve iş arayanları buluşturuyor.

İŞKUR'dan işveren ve iş arayanları buluşturan fuar!

Etkinlikte, çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açtı. İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütüyor.

Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanıyor, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunuluyor.