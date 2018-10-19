İtalyan yatırımcılardan Türkiye’ye güven mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önderliğinde hazırlanan Yeni Ekonomik Program ve 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türk iş dünyası ile birlikte yabancı yatırımcı nezdinde de olumlu karşılandı. Son günlerde doların, TL karşısında değer kaybetmesi ve Türkiye'nin risk priminin ana göstergelerinden olan CDS priminin bir ayda 200 baz puan düşmesi yatırımcıların Türkiye'ye duydukları güveni sağlamlaştırdı. Bu çerçevede İtalyan yatırımcılar Türkiye'ye güvendiklerini ve yatırımlara devam edeceklerini yinelediler.



Türkiye ve İtalya arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için 130 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren İtalyan Ticaret Odası 'Türkiye-İtalya Güven Zinciri Işığında 2019 Ekonomisine Bakış' başlıklı panel düzenledi. İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Müdürü Aniello Musella da yer aldı. Panelde açılış konuşması gerçekleştiren İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo iki ülke arasındaki ikili ticaret ilişkisine vurgu yaparak "İtalya için Akdeniz Bölgesi'nde Türkiye ile kurulan ilişkiden daha önemli bir ilişki bulunmuyor. Türkiye ile İtalya ortak olarak görülmelidir. İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler olgunlaşmış bir ilişkidir" dedi.





"TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR SÜRECEK"



İtalyan şirketlerinin Türkiye'de yatırımlarını sürdüreceğini altını çizen Mattiolo "İtalyan şirketleri Türkiye'ye yatırımlarını sürdürecek. Türkiye son dönemlerde zor zamanlardan geçmiş olabilir ama Türkiye'nin kendine özgü bir potansiyeli var. Türkiye'de insan kaynağı çok fazla. Bu lehte kullanılabilecek bir kaynak. Biz aynı zamanda Türk şirketlerinin de İtalya'da yatırımlarının arttığını görüyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"YATIRIM YAPMAK İÇİN KREDİ BULABİLMEK ÖNEMLİ"



İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini de İtalyan şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini söyleyerek krediye ulaşabilme vurgusu yaptı. Manzini, kendi sahip olduğu şirket olarak Türkiye'ye yapılacak yatırımlardan vazgeçmediklerinin altını çizerek, "Biz şirket olarak yatırım programımızı hiç değiştirmedik. Burada önemli olan tabii ki yatırım yapmak için kredi bulabilmek. Dolayısıyla bu da bankaların ve hükümetin elinde. Potansiyel ve yatırım yapma isteği var. Herkes potansiyeli görüyor ve yatırım yapmak istiyor ama bunları fiilen hayata geçirmek için de belli faktörler gerekiyor. En önemlisi krediye ulaşabilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Kendisinin yaptığı analize göre, Türkiye'nin şu anda altın çağını yaşadığını belirten Manzini, şu şekilde konuştu: "Neden altın çağında; çünkü sosyo demografikyapıya baktığımızda ailelerin biraz küçülmesiyle, aile başına düşen gelirin artmasıyla tüketim de artıyor. Bununla birlikte köylerden şehirlere olan göçün devam etmesi şehir nüfusunu artırıyor bu da tüketim miktarını yukarı çekiyor. Ekonomik büyüme, iç tüketim olarak Türkiye altın çağında."



Söz konusu panelde görüş bildiren diğer İtalyan yatırımcılar ise Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak mevcut yatırımlarını artırarak devam ettireceklerine dikkat çektiler.