TOBB açıkladı! Eylül'de yüzde 16 artış oldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Eylül ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,26 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,06 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 29,03 da azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,18 artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,05 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,02 oranında azaldı. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,31 arttı.



2018 yılı Eylül ayında, bir önceki ayın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 25,31 kurulan kooperatif sayısında yüzde 20,00 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,75 oranında azaldı.



2018 yılı Eylül ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 25,57 kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,96 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,35 oranında arttı.



2018 yılının ilk 9 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 22,00 kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,54 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,60 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,64 kapanan kooperatif sayısında yüzde 10,65 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,13 oranında artış gözlendi.

TOBB'DAN "ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI"NA DESTEK

EYLÜL'DE ÇANKIRI'DA ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ



2018 yılı Eylül ayında kurulan toplam 6 bin 394 şirket ve kooperatifin yüzde 86,47'si limited şirket, yüzde 12,48'i anonim şirket, yüzde 1,03'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,62'si İstanbul, yüzde 10,76'sı Ankara, yüzde 6,18'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Çankırı'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi. 2018 Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,18 oranında arttı.



2018 yılı ilk dokuz ayında toplam 65 bin 638 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 55 bin 522 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 66,54'ünü, 9 bin 293 anonim şirket ise yüzde 32,25'ini oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 24,18 oranında arttı.



2018 Eylül ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 234'ü ticaret, 786'sı imalat ve 690'ı inşaat sektöründe kurulurken, 861 gerçek kişi ticari işletmesi de ticaret sektöründe oldu. 2018 Eylül ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 234'ü ticaret, 786'sı imalat ve 690'ı inşaat sektöründe gerçekleşti. 2018 Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 861'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 408'i inşaat, 243'ü imalat sektöründe oldu.

MTSO’DAN TOBB BAŞKANINA ZİYARET



BİN 377 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU



Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 360'ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171'i inşaat, 127'si mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 471'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188'i inşaat, 90'ı ulaştırma sektöründe gerçekleşti.



2018 Eylül ayında kurulan 66 kooperatifin 33'ü konut yapı kooperatifi oldu. 2018 Eylül ayında kurulan 66 kooperatifin 33'ü konut yapı kooperatifi, 13'ü işletme kooperatifi ve 7'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 812 kooperatifin 353'si konut yapı kooperatifi, 110'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 91'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.



2018 yılı Eylül ayında bin 377 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Eylül ayında kurulan bin 377 yabancı ortak sermayeli şirketin 705'i Türkiye, 163'ü Suriye, 130'u İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 377 yabancı ortak sermayeli şirketin 98'i anonim, bin 279'u limited şirket oldu. 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 411'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 681'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 639'u gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,71'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.