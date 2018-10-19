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’nin kampanyasında bugün son gün!

'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 kampanyasına başvurular bugün son bulacak.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 15:27
TOKİ’nin indirim kampanyasında bugün son gün!

nin (), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 kampanyasına başvurular bugün sona eriyor.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, bugün ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

TOKİ'den indirim kampanyası!


Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bugün başvurularını yapması gerekiyor.

Bugünden sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Yeni hali böyle olacak!

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TOKİ’nin indirim kampanyasında bugün son gün!
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