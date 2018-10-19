TOKİ’nin indirim kampanyasında bugün son gün!

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular bugün sona eriyor.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, bugün ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

TOKİ'den indirim kampanyası!



Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bugün başvurularını yapması gerekiyor.

Bugünden sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.