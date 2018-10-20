Bakanlıktan flaş açıklama! Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

İzmir Aliağa'da önceki gün açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Böylelikle, şirketin önümüzdeki dönemde 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımları, hızlıca ve bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek. "Endüstri bölgesi" olduğu için mevcut ve yeni yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca takip edilecek.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINI YILLIK 1.5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK"

Yatırımcı dostu endüstri bölgeleri, ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından ilan ediliyor. Yatırımcılara özellikle bürokrasinin azaltılması anlamında birçok avantaj sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan Star Rafinerisi ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok gibi petrol ürünleri ülkemizde daha fazla üretilecek. Böylece dış ticaret açığımız yıllık 1,5 milyar dolar azalacaktır.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM...

Petro kimya alanındaki yatırımları; yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisinin küresel değer zincirlerine eklemlenme serüveni, Socar Grubu gibi uluslararası oyuncularla kurulan işbirliklerinin derinleştirilmesi sayesinde daha ileri seviyelere taşınacaktır. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.