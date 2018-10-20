TİM 440 Delegesini İlk Kez İstanbul’da Topladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlendi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştay'a,TİM üyesi 71 bin ihracatçıyı temsilen 440 delege katıldı. Geniş bir katılımın olduğu Çalıştay'da ihracatçıların sorunları ve önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştay açışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, Yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk" diyerek yeni ekonomik ve ticari düzende Türkiye'nin önünü açacak kilit alanların Ar-Ge, yenilik, yüksek teknoloji, katma değer, tasarım, üretim ve markalaşma olduğuna işaret etti. Fuat Oktay şöyle devam etti: "Bu bağlamda, yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirini ön plana çıkaran, Ar-Ge, yenilik, tasarım ve markalaşma odaklı bir yaklaşımı öne çıkarıyoruz. Ve bu yaklaşımla yeni devlet destekleri kurguluyor, mevcut desteklerde iyileştirmelere gidiyoruz. Bunun yanı sıra, ihracatçılarımıza sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gidiyor, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar sürdürüyoruz. Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir."

Fuat Oktay ayrıca "Ayda 20 milyar dolarlık ihracat rakamlarını ilk etapta bıraksak ve yeni hedeflere doğru çok daha hızlı gidebileceğimiz yol haritaları üzerinde dursak. Bunun çok kısa sürede gerçekleştireceğimize, hele hele yıllık 200 milyar dolar ihracat hedefini çok kısa sürede aşabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Küresel konjonktürdeki tüm olumsuzluklara rağmen önemli başarılar sergileyebilen Türk ihracatçısının, önümüzdeki süreçte yeni başarılara imza atacak güce sahip olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Biz de Bakanlık olarak, ihracatımızı hem nicelik hem de nitelik açısından artırmak adına politikalarımızı kararlılıkla yürütecek, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu toplantıyı, ihracat ailemizin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabileceği, önümüzdeki zorlu ama ümit vadeden sürece yönelik istişareler yapılabilecek önemli bir buluşma olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte güçlü bir Türkiye'nin varlığı için çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla akıl yormamız gerekmektedir. Bu yeni dönemde hepimize büyük iş düşüyor. İnanıyorum ki sizler de bu düşüncelerimi paylaşıyorsunuz ve bu dönemde de bizimle birlikte yürüyeceksiniz" dedi.

"İHRACAT AİLESİ ÜLKEMİZE KURULACAK TUZAKLARI BOZACAK EN KRİTİK YAPILARDAN BİRİDİR"

TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında ihracat ailesinin Türkiye'nin yerli gücü ve Türkiye'nin milli gücü olduğunu belirterek "Hiçbir tereddüttüm olmadan şunu ifade etmeliyim ki, ihracat ailesi ülkemize kurulacak tuzakları bozacak en kritik yapılardan biridir. Döviz kurları üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunları, döviz kazandırıcı faaliyetleri genişleterek yine biz bozacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz bellidir: Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir" dedi.

Eylül'de aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatına ulaşıldığını hatırlatan Gülle, Ekim ayında da şimdiye kadar ki en yüksek aylık ihracat rakamlarından birini duyuracaklarını belirterek bu yıl 170 milyar doları aşarak yeni bir rekor kıracaklarını söyledi.

"GÜÇLÜ ALTYAPI, GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI, GÜÇLÜ İHRACAT, GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Devlet Yönetimindeki yenilik taleplerinin hayata geçtiği Genel Seçimlerin arkasından, İhracat ailesinin de değişim için irade göstermesinin bir rastlantı olmadığını söyleyen Gülle; "İhracat, Türkiye'nin değişim ve gelişim unsurlarından biridir, mütemmim cüzüdür. İhracat olmadan gelişim, değişim olmaz. Değişim ve gelişim yoksa ihracat olmaz" şeklinde konuştu.

Gülle, 30 Haziran'da iş başına gelen TİM'in yeni yönetimin hedeflerini "Güçlü Altyapı, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü İhracat, Güçlü Ekonomi ve Güçlü Türkiye" olmak üzere 5G ile özetleyebileceğini belirterek 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen projelere ve çalışmalara değindi. Gülle, göreve geldiğinden bu yana TİM'in tarihinde ilk kez Kadın Konseyi oluşturduğunu, TİM İhracat Endeksi'nin kurulduğunu, Türkiye Tanıtım Grubu'na daha fazla işlerlik kazandırıldığını, TİM fonlarının Eximbank'a kullandırıldığını, bankalarla diyaloğun artırıldığını ve TL ile ticaretin teşvik edildiğini anlattı. "Biz ihracatçılar, ülkemizin en önemli ticaret elçileriyiz" diyen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörlerimizi, ürünlerimizi, tüm dünyaya tanıtma misyonunu, bizler üstleniyoruz. Bu misyonla, kısa sürede birçok faaliyet gerçekleştirdik. Ülke ülke gezerek ihracatımızı, sektörlerimizi anlattık. Ticaret heyetlerimizin vizyonunu değiştirdik. Rekor katılımla 76 ülkeden 106 diplomatik temsilciyi Kapadokya'da buluşarak ticaret diplomasisinde çıtayı yükselttik. Yeni bir Türkiye Ticaret Merkezi Modeli üzerinde çalışıyoruz. Aktif TTM sayımızı 35'e çıkarmayı hedefliyoruz."

"GERÇEK İHRACAT RAKAMIMIZA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

"Türk ihracatçıları olarak dünyadaki ve komşularımızdaki bu karmaşık ve olumsuz koşullara rağmen devletimize güvenle yola devam ediyoruz, edeceğiz" diyen Gülle, 2023 hedefleri doğrultusunda bundan sonra atacakları adımları şu sözleriyle sıraladı:"Katma değeri yüksek sektörlere öncelik verecek; ihracatımızı Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma temeline oturtarak girişimciliğe yoğunlaşacağız. Sektörlerimizin tek bir pazara bağlı kalmaması için pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına ağırlık vereceğiz. İhracatın tüm ülkeye yayılması ve Anadolu illerimizi ihracata teşvik etmek için yeni ihracatçılar yaratacak bir mentörlük çalışması başlatacağız. Şu anda transit ticaret ve e-ihracat ile ilgili sağlıklı verilere ulaşamıyoruz. Biz bunların kayıt altına alınması için çalışmalar başlattık. Verileri Bakanlığımız öncülüğünde geliştirerek gerçek ihracat rakamımıza ulaşmak istiyoruz."

"EXİM 10 MİLYAR DOLAR DAHA DESTEK VERSİN, BİZ İHRACATI 20 MİLYAR DOLAR ARTIRALIM"

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