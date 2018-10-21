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50 bin una kadro müjdesi!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde çalışan 50 binden fazla personel artık kamu elemanı olarak kadroya geçecek. Karar Resmi gazetede yayımlandı işte şartlar...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 11:40
50 bin KİT taşeronuna kadro müjdesi!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışan 50 binden fazla personel artık kamu elemanı olarak kadroya geçecek. Karar Resmi gazetede yayımlandı işte şartlar...

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50 bin KİT taşeronuna kadro müjdesi!
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