Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5200 liradan, avro 6,2850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5180 liradan alınan dolar 5,5200 liradan satılıyor. 6,2830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2850 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4030 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5540 5,5550 Avro 6,3220 6,3230 Sterlin 7,0890 7,1240 ANKARA ABD Doları 5,5200 5,5700 Avro 6,2750 6,3350 Sterlin 6,9870 7,1620