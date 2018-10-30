HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

ne kadar oldu? İşte fiyatlarında son durum!

kaç lira oldu? kaç TL oldu? Dolar fiyatı düştü mü? Euro fiyatı ne kadar oldu? İşte fiyatlarına ilişkin tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 09:50
Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!

serbest piyasada 5,5200 liradan, 6,2850 liradan güne başladı.

'da 5,5180 liradan alınan dolar 5,5200 liradan satılıyor. 6,2830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2850 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4030 lira olmuştu.

DÖVİZ FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,5540 5,5550
Avro 6,3220 6,3230
Sterlin 7,0890

7,1240
ANKARA
ABD Doları 5,5200 5,5700
Avro 6,2750 6,3350
Sterlin 6,9870 7,1620
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarında son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN