Asya-Pasifik'in ekonomi devleri, işbirliği için İstanbul'a geliyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğinde organize edilen, Türkiye ile Asya-Pasifik ülkeleri iş çevrelerini bir araya getirecek "Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi" 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Asya: Sınırları Genişletmek" temasıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe siyasiler, üst düzey uluslararası örgüt temsilcileri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katılacak.



Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması yanında, Türk iş dünyası ile Asya-Pasifik ülkeleri iş dünyalarını bir araya getirerek geleceğe dönük işbirliği imkanlarına ortam sağlaması hedeflenen zirveye, bugün itibariyle yurt dışından 300 civarında katılımcı bekleniyor.



Konferans kapsamında, katılımcılar için ikili görüşme olanakları sağlanacak. Aralarında; Hindistan'ın en önde gelen firmalarından Modi Group'un CEO'su Krishan Kumar Modi, Yönetici Direktörü Samir Modi ile Tayvanlı CTBC Bankası'nın Başkan Yardımcıları Chang-Fu Huang ve Nai-Wen Yu'nun da bulunduğu, çok sayıda firmanın üst düzey temsilcisi İstanbul'da olacak.





PASİFİK YÜZYILI



Konferans hazırlıklarını değerlendiren CACCI Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin, Türk iş dünyasını, Asya-Pasifik iş dünyasıyla buluşturacağını, katılımcılara bölgenin iş dünyası liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı sağlayacağını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, yeni iş ve yatırım imkanlarıyla stratejik ortaklıklar kurabilecek bir ortam oluşturacaklarını vurguladı. CACCI Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 21. yüzyılın bir "Pasifik Yüzyılı" olarak görüldüğüne işaret ederek şunları söyledi:



"İktisadi gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya'ya kaydığını gösteriyor. Yani pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. Diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bu bölge burası. 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Tüm iş dünyası temsilcilerimizi Asya-Pasifik Zirvesi'ne davet ediyoruz."

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CACCI



Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası temsilcisi ile Tayvan'da kurulmuş olan, iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin sağlanmasını amaçlayan bir kuruluştur. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütüdür. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil etmektedir.