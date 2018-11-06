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Kadınları üretiyor, 5 ülkeye ihraç ediliyor!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 14:17
Kadınları üretiyor, 5 ülkeye ihraç ediliyor!

'in ilçesinde, patronu ve çalışanlarının büyük çoğunluğu kadın olan firma tarafından kanatlı sektörüne yönelik üretilen katlı sistemleri ve ekipmanları, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretiminin yüzde 90'ını Kosova, Rusya, Pakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a satan firma, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti, Hindistan, Irak, Nijerya, Senegal ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye dış satım yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Susurluk ilçesinde 2016 yılında kurulan, 10'u kadın 15 kişinin çalıştığı "Anka Kafes" adlı firmada, sac işlemeden montaja, CNC makine kullanımından kafeslerin tırlara yüklenmesine kadar üretimin her aşamasında kadınlar görev alıyor.

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Kadınları üretiyor, 5 ülkeye ihraç ediliyor!
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