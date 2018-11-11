İşsizlik Maaşı alacak yaklaşık 12 bin 500 civarında mağdur vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme hayata geçiriliyor.

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için son 120 gün boyunca sürekli çalışma şartı ortadan kaldırılıyor.

Bu sayede devamlı çalışma engeline takılıp 1-2 günlük boşluğu bulunan kişilerin bile yaşadığı bu mağduriyetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşsizlik maaşı alamayana müjde!



12 BİN KİŞİ DAHA MAAŞ ALACAK

Düzenleme yapılıp, 120 gün şartı ortadan kalktıktan sonra 12 bin kişi daha işsizlik maaşı alabilecek.

İşsizlik fonuna, 2002 yılından 2018'in temmuz ayına kadar 10 milyona yakın kişi işsizlik maaşı almak başvurdu, 16 yılda 6.2 milyondan fazla kişiye toplam 20,6 milyar lira maaş ödemesi yapıldı.

Bu yılın temmuz ayında ise 128 bin 433 kişi işsizlik maaşı için fona müracaat etti, aynı dönemde 430 bin 925 kişiye toplam 378.8 milyon lira maaş ödemesi yapıldı.