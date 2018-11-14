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güne nasıl başladı? İşte 'de son durum!

'da endeksi, güne yüzde 0,19 değer kaybıyla 92.530,56 puandan başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:38
Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100'de son durum!

Açılışta BIST 100 endeksi, 178 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 92.530,56 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ticaret oldu.

Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 93.000 puanı üzerini gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 92.708,56 puandan tamamladı.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün Avrupa'da büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Düşüş eğilimindeki petrol fiyatları ile İtalya ve Brexit'e ilişkin devam eden belirsizliklerin küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100'de son durum!
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