'İslam ülkeleri arasında ortak kripto para sistemi kurulabilir'

Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, IBF'de İslam ülkeleri arasında ticarette kullanılacak bir kripto para sistemini gündeme getireceklerini belirterek, "İslam ülkeleri arasında ortak bir kripto para sistemi kurulabilir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) 20 Kasım'da düzenlenecek.

Etkinlikte "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ile "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek. Dünya ekonomisinin en yeni gündem konularının masaya yatırılacağı etkinlikte, blockchain sistemi bir çıkış yolu olarak tartışmaların odak noktasını oluşturacak.

"İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA IMF BENZERİ BİR FON KURULMALI"

IBF Başkanı Erol Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IBF'nin Müslüman milletler arasında güncel ekonomik gelişmeler ve gündem konuları ışığında global iş ağının kurulmasını amaçlayan bir platform olduğunu söyledi.

IBF'de güncel ekonomik sorunların konuşulduğunu dile getiren Yarar, "Dolar ortak para birimi olmaktan çıktı, bir yaptırım aracı haline getirildi. ABD, para transferlerini kontrol altında tutuyor, sadece doları araç olarak kullanarak uluslararası piyasalarda yaptırım uyguluyor, ülkelerde kriz yaratıyor. Bu yıl IBF'de, daha adil sistemi ve sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturabilmek için 'parasal çoğulculuk' kavramı üzerinde duracağız.

Bu aşamada, finansal teknolojilerde blockchain ve kripto paranın da bunun için kullanılıp kullanılamayacağını konuşacağız. IBF'de İslam ülkeleri arasında ticarette kullanılacak bir kripto para sistemini gündeme getireceğiz. İslam ülkeleri arasında ortak bir kripto para sistemi veya blockchain sistemi kurulabilir. Bunu iş adamları, borsalar ve ülkeler kullanır. Bu para, emtiaların fiyatlanmasında ana para birimi olarak kullanılabilir." diye konuştu.

Yarar, İslam ülkeleri arasında IMF benzeri bir fon kurulması gerektiğinin vurgulayarak, söz konusu fonun faizsiz finans esalarına göre çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Kurulacak fonun ekonomik krize giren İslam ekonomilerinin krizi atlatmasına yardımcı olacağını belirten Yarar, söz konusu fona 'uluslararası Islami yardımlaşma sandığı' benzeri bir ismin verilebileceğini sözlerine ekledi.