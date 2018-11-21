HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatları son durum!

ve ne kadar oldu? İşte fiyatları son durum!

ve fiyatı güne yükselişle başladı. Euro ne kadar oldu? Dolar kaç lira oldu? kaç TL? ne kadar oldu? İşte fiyatlarında son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:37
Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatları son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3890 liradan, avro 6,1320 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3870 liradan alınan dolar 5,3890 liradan satılıyor. 6,1300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1250 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3900 5,3910

Avro 6,1380 6,1390

Sterlin 6,8800 6,9150

ANKARA ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3500 5,4100

Avro 6,0800 6,1500

Sterlin 6,7900 6,9410

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatları son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN