Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte döviz fiyatları son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3890 liradan, avro 6,1320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3870 liradan alınan dolar 5,3890 liradan satılıyor. 6,1300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1250 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3900 5,3910
Avro 6,1380 6,1390
Sterlin 6,8800 6,9150
ANKARA ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3500 5,4100
Avro 6,0800 6,1500
Sterlin 6,7900 6,9410