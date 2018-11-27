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ne kadar oldu? İşte güncel fiyatları!

5,2380 liradan, 6,9450 liradan güne başladı. ne kadar oldu? kaç lira oldu? İşte fiyatları son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:36
Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2380 liradan, avro 6,9450 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2360 liradan alınan dolar 5,2380 liradan satılıyor. 6,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9450 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2320 5,2330

Avro 5,9370 5,9380

Sterlin 6,6840 6,7170

ANKARA

ABD Doları 5,2000 5,2500

Avro 6,8950 6,9550

Sterlin 6,6190 6,7530

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Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
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