Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2380 liradan, avro 6,9450 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2360 liradan alınan dolar 5,2380 liradan satılıyor. 6,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9450 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9550 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2320 5,2330
Avro 5,9370 5,9380
Sterlin 6,6840 6,7170
ANKARA
ABD Doları 5,2000 5,2500
Avro 6,8950 6,9550
Sterlin 6,6190 6,7530