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Dolar ne kadar oldu? İşte güncel fiyatları!

Dolar 5,1670 liradan, 5,8900 liradan güne başladı. ne kadar oldu? kaç lira oldu? İşte fiyatları son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 09:41
Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,1670 liradan, avro 5,8900 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,1650 liradan alınan dolar 5,1670 liradan satılıyor. 5,8880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8900 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1620 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8830 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ

ABD Doları 5,1570 5,1580

Avro 5,8790 5,8800

Sterlin 6,5770 6,6100

ANKARA

ABD Doları 5,1200 5,1700

Avro 5,8300 5,8900

Sterlin 6,5100 6,6580

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Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
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