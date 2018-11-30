Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,1670 liradan, avro 5,8900 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,1650 liradan alınan dolar 5,1670 liradan satılıyor. 5,8880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1620 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8830 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları 5,1570 5,1580
Avro 5,8790 5,8800
Sterlin 6,5770 6,6100
ANKARA
ABD Doları 5,1200 5,1700
Avro 5,8300 5,8900
Sterlin 6,5100 6,6580