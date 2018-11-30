İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISI!

Yeni nesil Kastelli!

Anlatacağım hikâyenin ABD'de olsa filmi çekilir.



Tam bir organize iş… Tıpkı 1980'lerden hatırladığımız Banker Kastelli gibi… O dönemde Kastelli vatandaşların mevduatını toplayıp kendi kredi operasyonları için kullanmış ve müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirememişti ya… Bu da o hesap.



Faktoring piyasası son günlerde bu vakıa ile çalkalanıyor.



Filmin oyuncuları Analiz Faktoring ve 4 ortağı… Şirket uzun zamandır tahvil ihraç ediyor. Tahvillerini bireysel yatırımcılar, kamu, aracı kurumlar, emeklilik fonları, vakıflara satıyor. Toplanan paraları da bankadan kaynak bulamayan reel sektöre kullandırıyor.



İlk başta her şey iyi giderken ortakların fazla para kazanma hırsıyla işler tersine dönüyor.



Bir gün şirket çıkıp, tahville borçlandığı 125 milyon TL'yi ödeyemeyeceğini açıklıyor ve faaliyetlerini durduruyor. Birkaç gün sonra 500 bin TL'lik ödemeyi de yapamadığını bildiriyor.



Anlayacağınız tahvilde ponzi durumu… Peki bu noktaya nasıl gelindi?

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