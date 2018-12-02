Son dakika! Bakan Albayrak: Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Albayrak "Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu"

Bakan Albayrak açıklamasında;

"Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.



Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız. pic.twitter.com/6ELvoQcVvl — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 2 Aralık 2018