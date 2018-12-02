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! : Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. , "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 2.12.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:30
Son dakika! Bakan Albayrak: Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Albayrak "Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu"

Bakan Albayrak açıklamasında;

"Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak esnafla görüştü

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Son dakika! Bakan Albayrak: Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu
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