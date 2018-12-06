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- 'ye sıçradı!

Çinli teknoloji şirketi 'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) 'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 'da gözaltına alınmasının, son dönemde yapan ve arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebileceği belirtiliyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 16:22
ABD-Çin ticaret savaşı Huawei'ye sıçradı!

Huawei şirketini ABD menşeli ürünleri İran'a gönderdiği iddiasıyla soruşturan ABD'nin Mıng'ın New York'ta "tanımlanmamış suçlamalardan" yargılanmak üzere iadesi arayışında olduğu ifade edildi.

Mıng'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de G-20 Zirvesi sırasında "iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi" konusunda uzlaşmasından çok kısa bir süre sonra gözaltına alınması ise dikkat çekici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

"ABD, HUAWEİ'Yİ HEDEF ALARAK MESAJ VERİYOR"

Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times gazetesi, ABD'nin Huawei'yi hedef alarak uluslararası topluma mesaj verdiğini yazdı. Haberde, ABD'nin şirketin uluslararası saygınlığına zarar vermeye çalıştığı ve hukuk adına teknoloji devinin küresel piyasasını nişan aldığı yorumu yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD ve Kanada'dan, gözaltı nedenini açıklığa kavuşturmalarını ve Mıng'ın derhal serbest bırakılmasını isterken, Huawei'den yapılan açıklamada, Mıng Vancou'nun Kanada'da uçak değiştirdiği sırada New York'ta "tanımlanmamış suçlamalarla" yüzleşmesi için ABD adına gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor

"HUAWEİ, YASA VE DÜZENLEMELERE UYUYOR"

Huawei'nin faaliyet gösterdiği yerlerde yasalara ve düzenlemelere uyduğu, buna BM, ABD ve AB'nin yaptırım ve ihracat kontrollerinin de dahil olduğu belirtilen açıklamada, "Şirkete suçlamalar hakkında çok az bilgi verildi. Mıng'ın herhangi bir yanlışından haberdar değiliz." ifadesi kullanıldı.

Şirket, ABD ve Kanada'da yasal sistemlerin eninde sonunda adil bir sonuca varacağına inandıklarını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Çin'den ticaret savaşını yatıştırmak için flaş karar!

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ABD-Çin ticaret savaşı Huawei'ye sıçradı!
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