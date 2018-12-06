OPEC petrol üretimi kısıntısında anlaştı

OPEC 175. Olağan Toplantısı, son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüşe ilişkin önlemleri görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi. OPEC Genel Merkezi'ndeki düzenlenen ve OPEC üyesi 15 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katıldığı toplantıdan petrol üretimi kısıntısında anlşma kararı çıktı.

OPEC'den bir kaynak, örgütün petrol üretimini azaltmak üzerinde anlaşma sağladığını ancak henüz miktarı belirlemediğini ifade etti. Kısıntı miktarına ilişkin nihai kararın yarın akşam açıklaması bekleniyor