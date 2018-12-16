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yılda 250 milyon dolar getirecek!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 14:07
Milli enerji silahı Wattozz yılda 250 milyon dolar getirecek!

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Türk mühendisler tarafından üretilen 'un Türkiye'ye ciddi katma değer getireceğine inandıklarını belirterek, "Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 100 den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık, bunları tek tek değerlendiriyoruz." dedi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahın isminin iki farklı kelimeden türetildiğini anlattı. Watt kelimesinin uluslararası bir terim olarak güç birimini temsil ettiğini dile getiren Albayrak, 'vatoz'un ise elektrik çarpma etkisinde akım veren bir balık cinsi olduğunu hatırlattı.

Wattozz'un dünyada öldürücü olmayan kontrol silahı olarak kabul edilen uzaktan etkili elektroşok silahlarının en gelişmişi olduğunu belirten Albayrak, silahın fiziksel bir zarar vermeden sağlık açısından risksiz değerlerdeki elektrik enerjisiyle şüpheliyi etkisiz hale getirmek için kullanıldığını söyledi.

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Milli enerji silahı Wattozz yılda 250 milyon dolar getirecek!
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