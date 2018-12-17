Bitcoin 3,500 doların altında, düşüş eğilimi sürüyor!

Kripto para birimleri regülasyonları kapsamında çeşitli ülkelerde adımlar atılırken, Fransa Finansal Piyasalar Otoritesi, (AMF) ülke genelinde hizmet verme ruhsatı olmayan dört kripto para birimi borsasını daha kara listeye ekledi. AMF'in resmi açıklamasında kara listeye alınan kripto para birimleri borsalarının AMF'den izinsiz yatırım teklifleri gerçekleştirdiği belirtilirken, yatırımcılara, yeni kurulan ve AMF'den onay almayan kripto para birimleri borsalarında işlem yapma konusunda dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.



Gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkisini gösteren düşüş eğilimi, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısının gerilemesiyle devam ediyor.



Toplam 57 milyar 145 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.18'lik bir düşüşle 3,279 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 55.1'ini oluşturdu. Aralık 2017'de 20 bin dolar düzeylerine kadar yükselen Bitcoin, en son Eylül'de 3,200 dolar düzeylerine inmişti. Bloomberg'e göre de söz konusu düşüş Bitcoin'in son altı hafta içinde değerinin neredeyse yüzde 50'sini kaybettiğini gösteriyor.



Piyasadaki düşüşün etkisiyle, toplam 2,073 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.19, yüzde 0.93, yüzde 1.60 ve yüzde 0.12 ile sırasıyla yalnızca Tether, EOS, Litecoin ve Bitcoin Cash yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 67'si gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 41.66 ile 32'nci sıradaki Maker öncülük etti.



Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son bir haftada yüzde 8.7'lik bir düşüşle 103 milyar 672 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 10 milyar 12 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1. Bitcoin yüzde 0.18

2.Ripple yüzde 0.88

3.Ethereum yüzde 0.92

5.Stellar yüzde 1.37

9.Bitcoin SV yüzde 0.23

10.TRON yüzde 0.11 düşerken

4.Tether yüzde 0.19

6.EOS yüzde 0.93

7.Litecoin yüzde 1.60

8.Bitcoin Cash yüzde 0.12 arttı.

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