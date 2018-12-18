Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3830 liradan, avro 6,1120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3810 liradan alınan dolar, 5,3830 liradan satılıyor. 6,1100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3770 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1060 lira olmuştu.



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DOLAR/TL, 5,38 SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3800 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ın üzerini test eden dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışının hemen üzerinde 5,3734 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 5,3800 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 yükselişle 6,1050'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 primle 6,7940'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1340, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen üzerinde 97,12 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3780 5,3790

Avro 6,1040 6,1050

Sterlin 6,7720 6,8070

ANKARA

ABD Doları 5,3500 5,4050

Avro 6,0700 6,1300

Sterlin 6,7180 6,8570



ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde, doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında sınırlı bir şekilde değer kazandığını belirtti.

Küresel büyümeye yönelik endişeler ve Fed üyelerinin son dönemdeki "güvercin" açıklamalarına karşın faiz artışının yılın son toplantısında devam edeceği beklentilerinin ağır bastığını ifade eden analistler, yarın Fed kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydederek, olası düşüşlerde 5,30'un destek konumuna geldiğini söyledi.